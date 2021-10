Foot - Real Madrid

Real Madrid : La grosse annonce de Karim Benzema sur le Ballon d'Or !

Publié le 24 octobre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Parmi les 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2021, Karim Benzema croise les doigts pour remporter le Graal à 33 ans. A tel point qu'il multiplie les sorties, où il affiche clairement son désir de remporter le Ballon d'Or. Toutefois, pour Karim Benzema, cette distinction n'est pas uniquement individuelle.

Pour la première fois de sa carrière, Karim Benzema pourrait remporter le Ballon d'Or. Auteur d'une année 2021 exceptionnelle, Karim Benzema fait très logiquement partie des 30 joueurs nommés pour la plus grande distinction individuelle de la planète football. Et il n'a jamais été aussi proche du Graal, même si, sur le plan collectif, il n'a remporté que la Ligue des Nations avec les Bleus cette saison. Interrogé par ESPN dernièrement, Karim Benzema a répété que le Ballon d'Or était un rêve pour lui, avant d'analyser ses chances de finir en tête de podium. « C'est un rêve depuis que je suis tout jeune. C'est aussi une motivation. Le simple fait de figurer dans la liste des 30 nommés est déjà une satisfaction. Cela a toujours été un objectif, toujours dans un coin de ma tête. Quand Cristiano Ronaldo l'a gagné dans le passé et qu'il l'a obtenu sur la pelouse du Bernabeu, j'étais heureux pour lui, bien sûr. Heureux d'être dans son équipe et ensuite j'ai pensé : "ah oui, je veux le gagner aussi". (Je n'ai) jamais été aussi près de le gagner grâce à mes performances, ce que je fais depuis trois ou quatre ans ici. (...) Ce que j'aime et ce que j'apprécie, c'est qu'aujourd'hui, on regarde mes stats mais aussi ce que je fais sur le terrain. Sur les passes, sur les mouvements, sur les actions, sur les contrôles, sur les courses, c'est ce que j'aime le plus. Ces trois ou quatre dernières années, il y a cette constance, surtout dans les grands matchs, quand mon équipe a besoin de moi, je suis toujours là, je les aide. C'est ce qui me comble le plus » , a développé Karim Benzema.

«C’est une distinction individuelle, mais je le mets sur le collectif»