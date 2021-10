Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : L’aveu de Vinicius Jr sur son arrivée compliquée !

Publié le 31 octobre 2021 à 17h00 par La rédaction

En grande forme ces derniers temps, Vinicius Jr n'a pas eu un parcours simple depuis son arrivée au Real Madrid. Le Brésilien est d'ailleurs revenu sur ses débuts compliqués avec les Merengue, mettant en cause la grande pression du club madrilène.

Depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Vinicius Jr s’est totalement métamorphosé. Auteur d’un formidable début de saison (9 buts et 5 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues), le joueur de 21 ans est l’un des hommes forts de l’attaque du technicien italien. Néanmoins, tout n’a pas toujours été si rose pour le Brésilien. Recruté à l’été 2018 pour 45M€ alors qu’il n’avait que 18 ans, Vinicius Jr était annoncé comme l’un des futurs meilleurs joueurs du monde. Mais l'ailier gauche a peiné à s’imposer dans l’effectif du Real Madrid, trop peu mis en confiance par ses entraîneurs, que ce soit Julen Lopetegui, Santiago Solari ou encore Zinédine Zidane. Aujourd'hui, sa situation a grandement évolué. Désormais dans une forme étincelante, l’ancien de Flamengo est revenu sur son arrivée compliquée chez les Merengue .

« Je n’avais jamais vu autant de pression sur un si jeune joueur »