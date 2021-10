Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti rend un vibrant hommage à Vinicius Jr !

Publié le 30 octobre 2021 à 17h40 par La rédaction

Vinicius Jr confirme son changement de dimension après avoir marqué un nouveau doublé avec le Real Madrid ce samedi sur le terrain d'Elche (2-1). Carlo Ancelotti a grandement encensé le Brésilien après la rencontre.