Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti s'enflamme après la victoire contre le Barça !

Publié le 24 octobre 2021 à 19h32 par A.D.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a remporté le Clasico face au Barça au Camp Nou. Une victoire qui comble de bonheur Carlo Ancelotti, le coach merengue.