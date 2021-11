Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare déjà un départ pour 2022 !

Publié le 1 novembre 2021 à 12h45 par T.M.

Si Leonardo n’a pas rempli tous ses objectifs cet été en terme de dégraissage, le directeur sportif du PSG pourrait bien se rattraper dans les mois à venir.

Le mercato estival du PSG était très ambitieux. Cela s’est vérifié dans le sens des arrivées avec le recrutement de plusieurs stars, mais au rayon des départs, Leonardo avait également de grandes idées. En effet, le directeur sportif parisien envisageait un énorme ménage au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, espérant notamment récupérer près de 200M€ de ventes de joueurs. Si quelques éléments sont partis, le résultat a finalement été loin du compte. Et c’est finalement dans quelques mois que les départs pourraient intervenir au PSG.

C’est fini pour Danilo Pereira ?