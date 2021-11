Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Lionel Messi après son départ du Barça !

Publié le 1 novembre 2021 à 12h15 par T.M.

Cet été, c’est en larmes que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. Désormais au PSG, l’Argentin semble avoir digéré ce grand changement dans sa carrière.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi s’était mis d’accord avec Joan Laporta pour prolonger. Mais c’était donc sans compter sur les problèmes financiers du club catalan. Pour des raisons économiques, le Barça n’a ainsi pas pu conserver l’Argentin, qui s’est ensuite engagé avec le PSG. Après 21 ans passés en Catalogne, Messi a donc quitté Barcelone avec le coeur déchiré, mais aujourd’hui, la déception semble s’être quelque peu estompée.

« Nous sommes très heureux »