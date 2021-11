Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic valide un coup légendaire du Qatar !

Publié le 1 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Zlatan Ibrahimovic valide l’arrivée de la star argentine au PSG, club dont il a également porté la tunique pendant 4 ans.

Première grande star du PSG version Qatari, Zlatan Ibrahimovic avait été l’un des fers de lance de l’attaque francilienne entre 2012 et 2016, et l’un des grands symboles de la puissance du projet QSI. Et dans un large entretien accordé dimanche au micro de Téléfoot, le buteur suédois du Milan AC a jugé le recrutement de Lionel Messi cet été au PSG, estimant que son ancien coéquipier du FC Barcelone pouvait clairement apporter une plus-value au club.

« Le PSG doit profiter de Lionel Messi »