Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible révélation sur l'intégration de Leo Messi !

Publié le 31 octobre 2021 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG librement et gratuitement lors du dernier mercato estival. A Paris depuis quelques mois, La Pulga ne serait toujours pas parvenu à s'adapter à sa nouvelle vie en France. En effet, Lionel Messi et sa famille ne seraient pas encore bien acclimaté dans la capitale française.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Lionel Messi a négocié pendant plusieurs semaines avec le FC Barcelone pour prolonger. Toutefois, les deux parties n'ont pas trouvé de solutions pour continuer leur aventure ensemble. Alarmé par la situation, le PSG n'a pas perdu de temps et en seulement quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont pu officialiser la signature de Lionel Messi. Toutefois, La Pulga ne serait pas encore à son aise au PSG et à Paris.

Lionel Messi n'arriverait pas à s'intégrer au PSG