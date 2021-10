Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a une grande priorité pour son avenir !

Publié le 31 octobre 2021 à 14h15 par La rédaction

Étant en fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba ne devrait pas prolonger avec Manchester United. L'international tricolore aurait d'ailleurs fixé sa priorité pour sa prochaine destination.

Au fur et à mesure que la saison avance, la situation de Paul Pogba à Manchester United semble se dégrader petit à petit. Lors des trois dernières rencontres, l’international tricolore n’a eu droit qu’à 39 minutes de jeu. De plus le milieu de terrain de 28 ans n’a toujours pas prolongé son contrat qui arrive à son terme en juin prochain. D’après le journaliste Rudy Galetti, aucune extension de bail ne serait d’ailleurs attendue pour Paul Pogba. Le PSG suivrait donc la situation de la Pioche de très près. Néanmoins, le Français aurait une priorité pour son avenir.

Paul Pogba privilégierait un retour à la Juventus