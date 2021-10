Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une catastrophe a été évitée de peu pour Mauricio Pochettino !

Publié le 31 octobre 2021 à 13h30 par T.M.

Alors qu’on ne l’attendait pas forcément, Idrissa Gueye s’est imposé comme un joueur essentiel pour le PSG depuis le début de la saison. Le Sénégalais fait énormément de bien dans le schéma de Mauricio Pochettino, qui aurait très bien pu voir son joueur s’en aller cet été.

Cette saison plus que jamais, les stars sont nombreuses au PSG. De quoi donner l’embarras du choix à Mauricio Pochettino pour composer son équipe. Mais depuis le début de cet exercice, certaines décisions semblent évidentes pour l’entraîneur argentin face aux performances de certains joueurs. Et alors qu’Idrissa Gueye n’était pas forcément attendu au PSG, le Sénégalais a énormément impressionné. En effet, l’ancien d’Everton s’est imposé comme un maillon essentiel du dispositif de Pochettino, à la fois défensivement, mais également offensivement puisqu’il a réussi à marquer à plusieurs reprises. De quoi rendre donc de nombreux services au PSG, qui aurait toutefois pu ne pas pouvoir compter sur Idrissa Gueye pour cette saison 2021-2022.

Gueye aurait pu partir !