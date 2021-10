Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli et Longoria décisifs pour une grosse recrue estivale de l’OM !

Publié le 31 octobre 2021 à 10h15 par T.M.

Cet été, William Saliba n’avait pas forcément prévu d’aller à l’OM. Néanmoins, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont réussi à faire changer d’avis le défenseur central français.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont profité du dernier mercato estival pour réellement lancer le nouveau projet à l’OM. Le président phocéen a ainsi recruté une dizaine de recrues, parmi lesquelles un certain William Saliba. Ne pouvant pas jouer à Arsenal, le Français est venu chercher du temps de jeu sur la Canebière, bien que rejoindre l’OM n’aurait pas été sa priorité cet été. En effet, selon les informations de L’Equipe , Saliba souhaitait plutôt retourner à l’OGC Nice, où il avait fini la dernière saison.

Merci Longoria et Sampaoli !

Finalement, c’est bien à l’OM que William Saliba a posé ses valises cet été. Et comme expliqué par le quotidien sportif français, cela serait avant tout grâce à Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. En effet, les deux hommes forts phocéens n’auraient pas compté leurs efforts pour convaincre Saliba, lui faisant une cour assidue. Très convaincants dans leur manière de présenter leur projet au joueur d’Arsenal, Sampaoli et Longoria ont ainsi réussi à le convaincre et le détourner des Aiglons.