Mercato - OM : Une mission impossible pour Pablo Longoria en 2022 ?

Publié le 29 octobre 2021 à 16h30 par T.M.

Actuellement en prêt à l’OM, William Saliba fait forte impression au sein de la défense centrale de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria ne s’est donc pas trompé en allant le chercher à Arsenal, mais pour ce qui est de le conserver plus longtemps que prévu, cela pourrait bien être peine perdue. Explications.

N’ayant jamais eu sa chance à Arsenal, William Saliba a enchainé les prêts ces dernières saisons, que ce soit à l’ASSE ou bien à l’OGC Nice. Et durant le dernier mercato, le Français a encore été poussé vers la sortie par Mikel Arteta, qui ne comptait pas vraiment sur lui, préférant plutôt recruter Ben White. N’ayant pas de place à Londres, Saliba a alors retrouvé le championnat de France, s’installant du côté de l’OM, ce qui semblait être sa priorité lors du dernier mercato estival. Un choix aujourd’hui payant pour tout le monde. En effet, le joueur de Jorge Sampaoli dispose d’un temps de jeu régulier et se montre particulièrement à son avantage sur le terrain, réalisant des performances impressionnantes comme face à Kylian Mbappé lors du Classique contre le PSG. De quoi donner certaines idées à Pablo Longoria. Malgré l’absence d’option d’achat dans le prêt de William Saliba, l’OM aimerait bien le conserver au-delà de cette saison, comme l’expliquait récemment Thibaud Vézirian : « Si l’OM accroche la Ligue des Champions, il voudra rester absolument. Il n’y a pas eu d’option d’achat pour des questions de timing, de mise en place. Mais la négociation est déjà en cours pour acheter Saliba. Longoria je crois en a même déjà parlé ».

Arteta prêt à faire de la place à Saliba ?