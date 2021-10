Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson se lâche sur son intégration compliquée !

Publié le 29 octobre 2021 à 14h10 par La rédaction

Alors que l’OM a déboursé près de 30M€ pour recruter Gerson lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain brésilien n’a pas encore justifié un tel investissement. Il se livre sur son adaptation délicate en France.

Grande priorité de Jorge Sampaoli dès sa nomination sur le banc de l’OM en février dernier, Gerson (24 ans) est donc arrivé de Flamengo lors du mercato estival pour un transfert qui pourrait atteindre les 30M€ en fonction des bonus atteints, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Et alors qu’il connait des débuts relativement difficiles avec l’OM, Gerson s’est livré sans détour sur ses difficultés ce vendredi en conférence de presse.

« Quand je suis arrivé, je voulais bien faire, mais… »