Mercato - OM : McCourt déjà contraint de lâcher 30M€ l’été prochain ?

Publié le 31 octobre 2021 à 6h00 par A.M.

Alors que l'OM a obtenu le prêt de plusieurs joueurs avec des options d'achat, le club phocéen pourrait bien être contraint de lâcher 30M€ l'été prochain.

Cet été, l'OM a frappé fort en enrôlant onze joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Parmi eux, trois ont débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat qui ne seront pas difficile à lever et qui pourraient coûté cher à l'OM en fin de saison.

Les options d'achat pourraient poser problème

En effet, pour Mattéo Guendouzi et Cengiz Under, les options d'achat seront levées automatiquement si l'OM se maintient en Ligue 1, ce qui est plus que probable. Pour le joueur d'Arsenal, cela correspond à 11M€ tandis que pour l'international turc, l'OM devra verser 8M€ à l'AS Roma... voire un peu plus. Et pour cause, Pau Lopez est également prêté par le club de la capitale italienne et son option d'achat estimée à 12M€, sera levée s'il participe à un minimum de matches avec l'OM. Et comme il semble bien avoir pris le dessus sur Steve Mandanda... L'OM devra donc probablement payer 31M€ en fin de saison.