Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine star du Qatar est déjà connue !

Publié le 31 octobre 2021 à 5h45 par A.M.

Avec son recrutement estival, le PSG s'est constitué un effectif galactique. Et pourtant, une nouvelle star pourrait bien débarquer prochainement.

Cet été, le PSG a impressionné avec un mercato grandiose. Avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes, le club parisien s'est offert deux des joueurs les plus prometteurs à leur poste tandis que Gianluigi Donnarumma, meilleur joueur de l'Euro, représente le futur et le présent dans les buts. Et ce n'est pas tout puisque le capitaine des Pays-Bas, Georginio Wijnaldum est également arrivé libre. Mais ce sont bien les arrivées de Sergio Ramos et Lionel Messi qui ont le plus fait parler compte tenu du fait que ce sont deux grandes stars du football. Et une autre pourrait débarquer.

Pogba en approche ?