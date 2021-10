Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manœuvres pour Pogba !

Publié le 28 octobre 2021 à 20h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba aurait déjà été contacté par le PSG, mais également par le Real Madrid et la Juventus.

En difficulté à Manchester United, Paul Pogba sera probablement très convoité dans les prochaines semaines. D'autant plus que selon les informations d' ESPN , le Red Devils auraient accepté l'idée de laisser filer libre l'international français dont le contrat s'achève en juin prochain. Un départ cet hiver est exclu par Manchester United qui refuse de perdre un joueur important en cours de saison. Par conséquent, de nombreux clubs sont à l'affût et seraient déjà passés à l'action en coulisses.

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus ont déjà contacté Pogba