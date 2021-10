Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Doha dans le dossier Haaland !

Publié le 28 octobre 2021 à 19h45 par Th.B.

Désireux de s’attacher les services d’Erling Braut Haaland pour palier l’éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG verrait la porte du Borussia Dortmund s’ouvrir pour le Norvégien puisque le club de la Ruhr se serait lancé à la recherche d’un successeur.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, la piste prioritaire du comité de direction du PSG se nomme Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé si l’attaquant du Paris Saint-Germain venait à quitter le club libre de tout contrat l’été prochain. Cependant, ces dernières semaines, il a été question de sérieux intérêts de la part de Manchester City, Pep Guardiola faisant de son recrutement sa priorité absolue selon The Times , de Chelsea, Thomas Tuchel ayant avoué l’existence de discussions à l’intersaison et du Real Madrid puisque selon la presse espagnole, la volonté du président Florentino Pérez serait d’à la fois mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland en levant sa cause libératoire fixée à 75M€ au Borussia Dortmund.

Le BvB cherche un successeur à Haaland et serait entré en contact avec Chelsea !