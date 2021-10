Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un changement colossal est validé par Saliba !

Publié le 30 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Pau Lopez semble prendre le dessus sur Steve Mandanda, William Saliba valide la montée en puissance du portier espagnol.

Cet été, l'OM a décidé d'attirer Pau Lopez afin de remplacer Yohann Pelé, qui est parti libre. Rien de surprenant en soit, sauf que le portier espagnol a débarqué pour concurrencer Steve Mandanda. Et depuis le début du mois de septembre, Jorge Sampaoli a décidé de faire de Pau Lopez son titulaire. Un choix validé par William Saliba qui s'enflamme pour les prestations du gardien prêté par l'AS Roma.

Saliba s'enflamme pour Lopez