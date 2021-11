Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour ce buteur suivi par Leonardo !

Publié le 1 novembre 2021 à 1h45 par A.D.

Lié à la Fiorentina jusqu'au 30 juin 2023, Dusan Vlahovic ferait partie des pistes du PSG pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Et alors qu'il aurait refusé la proposition de La Viola pour prolonger, le buteur serbe serait condamné à partir en 2022.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo se prépare à la possibilité de voir son numéro 7 partir en 2022. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG aurait donc coché les noms d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. En parallèle, Leonardo aurait d'autres cibles en tête pour l'après-Mbappé, et notamment Dusan Vlahovic. Et le PSG devrait avoir un gros coup à jouer en 2022 pour le buteur de la Fiorentina.

Dusan Vlahovic condamné à quitter la Fiorentina en 2022 ?