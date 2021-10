Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme coup de froid pour l'avenir de cette star d'Ancelotti !

Publié le 31 octobre 2021 à 22h30 par A.D.

Devenu indésirable au Real Madrid, Isco a été annoncé avec insistance du côté du Milan AC. Toutefois, le milieu offensif espagnol serait une piste froide pour les Rossoneri, parce qu'ils estimeraient que le joueur est sur le déclin et que ses exigences sont trop élevées.

Ces derniers mois, Isco est en grande difficulté au Real Madrid. Que ce soit avec Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti, le milieu offensif espagnol ne parvient pas à emmagasiner du temps de jeu. Une situation qui fait de lui un indésirable au Real Madrid aujourd'hui. Et alors qu'il aurait pu rendre service à tout le monde en recrutant Isco en janvier, le Milan AC ne devrait finalement pas passer à l'action.

Le Milan AC peu convaincu par Isco ?