Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste hivernale aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 1 novembre 2021 à 0h30 par D.M.

Peu utilisé à Manchester United cette saison, Donny Van de Beek souhaiterait quitter son club lors du prochain mercato hivernal et aurait demandé à son agent de lui trouver une nouvelle équipe.

Le FC Barcelone va ouvrir une nouvelle page de son histoire dans les prochains jours. Le club recherche activement un successeur à Ronald Koeman et pourrait officialiser l’arrivée de Xavi le 4 novembre prochain selon les informations d’ AS. Malgré ses énormes difficultés financières, le FC Barcelone pourrait accueillir aussi du sang frais dans son effectif lors du prochain mercato hivernal. Et comme le confirme Sport , Donny Van de Beek fait partie des nombreux joueurs suivis par Joan Laporta.

Van de Beek veut quitter Manchester United