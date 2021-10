Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba relancé par... Xavi ?

Publié le 31 octobre 2021 à 20h45 par D.M.

Même s'il n'a pas encore posé ses valises à Barcelone, Xavi se serait penché sur l'identité des prochaines recrues du club et aurait notamment ciblé Paul Pogba. Mais confronté à de grosses difficultés financières, l'équipe catalane pourrait vite être distancée dans ce dossier.

Une bombe a été lâchée sur l’avenir de Paul Pogba ce dimanche. Selon les informations de Rudy Galetti, le milieu de terrain aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat et de quitter Manchester United à la fin de la saison. Mais où pourrait donc atterrir l’international français ? A en croire le journaliste italien, le PSG ne serait pas une option. Paul Pogba privilégierait un retour vers la Juventus, club au sein duquel il a évolué entre 2012 et 2016. Mais un géant européen n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier et voudrait tenter sa chance.

Xavi rêve de mettre la main sur Pogba selon la presse catalane