Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une grande décision avec Xavi !

Publié le 31 octobre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait pris la décision de ne pas entamer de discussions avec Al-Sadd et de laisser Xavi négocier son départ.

Ronald Koeman n’ira pas au bout de son contrat. Lié initialement au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, le technicien néerlandais a été remercié par son club après une nouvelle défaite face au Rayo Vallecano mercredi dernier (1-0) Pour l’heure, c’est Sergi Barjuan qui assure l’intérim, en attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Immédiatement après l’annonce du FC Barcelone, les premières rumeurs sont apparues sur l’identité du prochain homme fort de l’équipe première. Elu en mars dernier à la présidence de la formation blaugrana , Joan Laporta aurait jeté son dévolu sur Xavi, qui n’avait pas fermé la porte à un retour en Catalogne au début du mois d’octobre. « Toute offre s'évalue et après, on prend une décision. Je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options » avait-il confié lors d’un entretien à la TVE . A en croire la presse espagnole, l’ancien milieu de terrain aurait été contacté par Joan Laporta et aurait vite donné son accord. Désormais, Xavi doit trouver un terrain d'entente avec son club, Al-Sadd, qui a publié un communiqué vendredi dernier : « En réponse à ce qui est en train de circuler, la direction de Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance en tête du championnat et défendre notre titre ».

Laporta laisse Xavi négocier son départ

Comme l’annonce Marca ce dimanche, le FC Barcelone n’aurait toujours pas ouvert de discussions avec Al-Sadd. Une information confirmée par le directeur de la communication du club qatari : « Il n'y a aucune offre officielle sur la table d'aucune partie. Tout club qui a un peu de professionnalisme est censé négocier avec l'autre partie s'il veut un joueur ou un entraîneur sous contrat ». La raison de ce silence ? Selon le quotidien espagnol, Joan Laporta voudrait laisser l’ancien joueur négocier son départ avec son équipe et ne pas envenimer les choses. Le dirigeant se contenterait d’observer la situation. Ce samedi, As est toutefois allé plus loin, annonçant un accord entre Xavi et Al-Sadd. Selon cette source, l’ancien international espagnol devrait diriger les deux prochaines rencontres au Qatar avant de rejoindre le FC Barcelone. Un transfert qui pourrait être officialisé le 4 novembre prochain par l’équipe catalane.

Le Barça confirme la piste Xavi