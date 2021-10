Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur une arrivée de Franck Kessié !

Publié le 31 octobre 2021 à 22h45 par T.M.

Toujours à l’affût des potentiels joueurs libres, Leonardo aurait notamment coché le nom de Franck Kessié, actuellement dans sa dernière année de contrat au Milan AC.

Après Wijnaldum, Ramos, Donnarumma et Messi, Leonardo pourrait continuer à recruter des joueurs libres de tout contrat et ainsi éviter les grosses dépenses. Le directeur sportif du PSG étudierait ainsi déjà plusieurs pistes en ce sens, regardant notamment du côté de l’Italie. En effet, le nom de Franck Kessié, dans sa dernière année de contrat au Milan AC, revient souvent, bien que Leonardo ait récemment expliqué : « Des joueurs contactés pour le mercato ? Non, on n'a contacté aucun joueur en ce moment. Rien avec Kessié ni avec Théo Hernandez ».

« C’est la destination préférée de tous les joueurs libres d’un certain niveau »