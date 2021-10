Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Cengiz Ünder sur son avenir !

Publié le 31 octobre 2021 à 21h10 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cengiz Ünder a quitté l'AS Rome pour s'engager en faveur de l'OM. Prêté avec obligations d'achat, sous conditions, l'attaquant turc a fait clairement savoir qu'il voulait s'inscrire sur la durée à Marseille.

Pour satisfaire les demandes de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a attiré une dizaine de joueurs vers l'OM, et notamment Cengiz Ünder. Prêté avec obligations d'achat, sous conditions, par l'AS Rome, l'attaquant turc est heureux d'avoir signé à Marseille. « Je suis heureux en ce moment, tout se passe bien. Si l’OM est trop foufou pour moi ? Je suis de nature très calme. Sur le terrain je peux être nerveux, mais dans la vie je suis très calme. Nos supporters, eux sont chauds, mais c’est très bien comme ça. C’est une sensation incroyable de jouer dans ce stade. A chaque fois j’ai des frissons. J’attends toujours le match suivant avec impatience », a confié Cengiz Ünder au Canal Football Club ce dimanche soir. Et alors que la fin de saison est encore loin, l'attaquant turc sait déjà ce qu'il veut pour son avenir.

«J’espère que ça va durer encore de longues années»