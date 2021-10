Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre en prévision pour ce gros nom d'Ancelotti ?

Publié le 31 octobre 2021 à 21h00 par D.M.

Lié contractuellement au Real Madrid jusqu'en 2023, Marco Asensio pourrait prendre la décision de quitter le club espagnol si son temps de jeu reste insuffisant.

Agé de 25 ans, Marco Asensio aspirait à beaucoup plus cette saison. Cible de plusieurs équipes lors du dernier mercato estival, le joueur espagnol avait finalement pris la décision de rester au Real Madrid après avoir obtenu des garanties sur son temps de jeu de la part de Carlo Ancelotti. Mais l’entraîneur italien ne semble pas avoir tenu ses promesses. Asensio ne comprendrait pas les choix du technicien et souhaiterait obtenir plus de temps de jeu. Mais à en croire la presse espagnole, l’attaquant aura l’occasion de convaincre Ancelotti ces prochaines semaines.

Asensio n'exclu pas un départ avant la fin de la saison