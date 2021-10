Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est fixé pour son avenir !

Publié le 31 octobre 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que Mauricio Pochettino a été annoncé dans le viseur de Tottenham dernièrement, les Spurs sont eux à la peine en Premier League. Si Nuno Espirito Santo semble être sur la sellette, le technicien portugais pourrait bénéficier d'une ultime chance sur le banc londonien.

L'avenir de Mauricio Pochettino serait incertain au PSG. Malgré un bilan satisfaisant de 10 victoires en 12 matchs de Ligue 1, l'entraîneur argentin n'est pas épargné par les critiques de certains observateurs. Dans le même temps en Premier League, Mauricio Pochettino intéresserait grandement Manchester United et son ancien club, Tottenham, comme l'a dernièrement révélé la presse anglaise. Les deux équipes traversent de nombreuses difficultés en championnat et leurs entraîneurs respectifs, que sont Ole Gunnar Solskjaer et Nuno Espirito Santo, sont de plus en plus contestés. Alors que le Norvégien semble encore avoir la confiance des dirigeants mancuniens, le coach de Tottenham pourrait également bénéficier d'une dernière chance...

Nuno Espirito Santo en sursis ?