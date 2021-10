Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Pochettino bientôt relancé ?

Publié le 31 octobre 2021 à 18h10 par La rédaction

Alors qu'un possible retour de Mauricio Pochettino à Tottenham a été évoqué ces derniers jours par la presse anglaise, le poste d'entraîneur pourrait prochainement être libre chez les Spurs. Nuno Espirito Santo serait en effet plus que jamais contesté par ses dirigeants.

Malgré son contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino susciterait toujours autant d'intérêt du côté de la Premier League. Le technicien argentin, présent sur le banc de Tottenham entre 2014 et 2019, aurait laissé un bon souvenir aux écuries anglaises, notamment chez son ancienne équipe des Spurs , mais aussi à Manchester United. En effet, le London Evening Standard a récemment révélé que les Red Devils , tout comme Tottenham, penseraient à s'attacher les services de Mauricio Pochettino. Si Ole Gunnar Solskjaer semble avoir gagné un sursis ce samedi grâce à sa victoire contre les Spurs (3-0), Nuno Espirito Santo se retrouverait lui sur un siège éjectable...

Nuno Espirito Santo proche de la sortie ?