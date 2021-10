Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tape du poing sur la table pour le mercato…

Publié le 31 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Interrogé sur différentes pistes que le PSG aurait activé en marge des prochaines sessions de transfert, Leonardo a perdu patience. Explications.

Directeur sportif du PSG, Leonardo scruterait d’ores et déjà le marché dans l’optique du prochain mercato estival. C’est du moins les informations qui circulent dans la presse avec notamment des joueurs potentiellement libres de tout contrat en juin prochain en les personnes de Paul Pogba, d’Antonio Rüdiger ou encore de Franck Kessié. En outre, le dirigeant du PSG aimerait renforcer le côté gauche de la défense parisienne et songerait à Theo Hernandez. Invité à s’exprimer sur le sujet, Leonardo n’a pas caché son irritation.

« Je parle de Champions League, vous me parlez de mercato… »