Mercato - PSG : Une offensive est programmée pour le successeur de Mbappé !

Publié le 31 octobre 2021 à 23h45 par D.M.

La Juventus aurait prévu de formuler une offre à la Fiorentina dès le mois de janvier pour tenter de s'attacher les services de Dusan Vlahovic.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais le joueur du Borussia Dortmund n’est pas le seul attaquant suivi par les dirigeants parisiens. Selon nos informations exclusives, le club parisien suit aussi la situation de Robert Lewandowski. De son côté, la presse italienne annonce que le PSG observerait aussi les prestations de Dusan Vlahovic, qui appartient à la Fiorentina. Mais sauf énorme retournement de situation, l’attaquant serbe devrait quitter Florence dans les prochains mois.

La Juve pourrait passer à l'action dès le mois de janvier