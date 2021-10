Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille dans ce dossier à 0€ !

Publié le 31 octobre 2021 à 22h15 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à Udinese (2-0), Simone Inzaghi a laissé entendre que son club espérait prolonger le contrat de Marcelo Brozovic, annoncé dans le viseur du PSG.

Recruté cet été pour densifier le milieu de terrain, Georginio Wijnaldum ne semble pas apporter satisfaction cette saison. Directeur sportif du PSG, Leonardo envisagerait d’amener du sang frais lors du prochain mercato estival et aurait activé plusieurs pistes notamment en Serie A. Selon la presse italienne, le PSG suivrait notamment Marcelo Brozovic, sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’Inter. Mais la formation milanaise espère étirer son bail dans les prochaines semaines.

« On attend celles de Barella et de Brozovic »