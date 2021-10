Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut frapper très fort pour cette piste à 0€ !

Publié le 30 octobre 2021 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alerté le PSG. Et pour convaincre l'international croate de snober les Nerazzurri avant de venir au Parc des Princes, Leonardo serait prêt à lui offrir un bien meilleur salaire que les Italiens.

Après Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo voudrait réaliser d'autres coups à 0€ à l'été 2022. Alarmé par la situation contractuelle de Marcelo Brozovic, le directeur sportif du PSG serait en embuscade pour le recruter librement et gratuitement à partir du 1er juillet. Selon les informations de TMW , Leonardo aurait déjà fait une belle avancée sur ce dossier, puisque Marcelo Brozovic hésiterait à prolonger avec l'Inter à cause de l'intérêt du PSG. Et pour convaincre totalement l'international croate, l'ancien du Milan AC serait prêt à payer le prix fort.

Leonardo prêt à proposer un contrat XXL à Brozovic ?