Mercato - PSG : Leonardo donne une grosse mission à Verratti pour le mercato !

Publié le 30 octobre 2021 à 19h15 par T.M.

Alors que le PSG travaillerait sur le dossier Marcelo Brozovic, Marco Verratti pourrait bien jouer un rôle important dans cette opération. Explications.

Dans les mois à venir, d’autres joueurs libres pourraient débarquer au PSG. En effet, après avoir frappé fort cet été, Leonardo pourrait continuer sur sa lancée et récupérer d’autres éléments gratuitement. Pour cela, il regarderait notamment en Serie A, ayant ainsi coché les noms de Franck Kessié (Milan AC) ou encore Marcelo Brozovic (Inter Milan). Selon les informations du Corriere dello Sport , l’opération aurait même déjà débuté en coulisse pour le Croate, ce qui retarderait même les discussions entre l’Inter et le clan Brozovic pour une prolongation.

Verratti doit sonder le terrain !