Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance l’opération pour une recrue à 0€ !

Publié le 30 octobre 2021 à 12h15 par T.M.

Au PSG, Leonardo semble vouloir continuer à recruter des joueurs libres de tout contrat. Et pour cela, le directeur sportif parisien avancerait sur une piste en Serie A.

Cet été, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi ont rejoint le PSG, sans que Leonardo n’ait à sortir le chéquier. En effet, ces joueurs étaient libres de tout contrat et le club de la capitale a sauté sur l’occasion pour les récupérer gratuitement. Cela pourrait d’ailleurs ne pas s’arrêter là. Dans les mois à venir, Leonardo pourrait à nouveau profiter d’autres opportunités sur le marché des transferts en récupérant des joueurs sans contrat. En coulisse, cela commencerait notamment à s’animer pour Marcelo Brozovic.

A l’attaque pour Brozovic !