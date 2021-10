Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Un coup de maître bouclé par le Real Madrid l’été prochain ?

Publié le 30 octobre 2021 à 21h15 par B.C.

Malgré les tentatives du PSG pour le prolonger, Kylian Mbappé se rapproche d’un départ, et le Real Madrid apparaît comme favori pour accueillir le Français. Visé par le club parisien pour succéder au Bondynois, Erling Haaland prendrait lui aussi le chemin de la Casa Blanca.

L’été prochain, le PSG pourrait connaître une immense perte avec le départ de Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore est actuellement dans sa dernière année de contrat et n’est toujours pas disposé à prolonger pour l’heure. Le Real Madrid suit de près sa situation et apparaît comme le grand favori pour mettre la main sur lui, après son échec cet été. Le PSG s’active donc pour préparer la succession de Kylian Mbappé, et Erling Haaland apparaît comme la cible prioritaire comme vous l’avait révélé le10sport.com. Néanmoins, Florentino Pérez pourrait là encore jouer un terrible tour aux dirigeants parisiens.

Le Real Madrid favori pour Haaland