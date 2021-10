Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur l’avenir d’Antoine Griezmann !

Publié le 30 octobre 2021 à 22h30 par T.M.

Alors qu’Antoine Griezmann n’a jamais caché son envie de jouer un jour aux Etats-Unis, de l’autre côté de l’Atlantique, Carlos Vela, proche du Français, s’emploie pour cela.

Aujourd’hui sous contrat avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann évolue toutefois en prêt, avec option d'achat, à l’Atlético de Madrid. Après des mois de galère en Catalogne, le Français retrouve donc le sourire avec les Colchoneros. A terme, Griezmann pourrait donc redevenir un joueur de l’Atlético, mais les plans du champion du monde sont déjà connus pour son avenir. En effet, à plusieurs reprises, l’international tricolore a fait part de son intention de traverser l’Atlantique pour jouer un jour en MLS, lui qui est un grand fan de la culture américaine.

« Je suis en train d’essayer de faire venir Griezmann ici »