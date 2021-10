Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva, Sergio Ramos… Leonardo a tout raté !

Publié le 31 octobre 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il avait pris la décision de ne pas prolonger Thiago Silva, Leonardo a quelque peu admis son échec en recrutant Sergio Ramos cet été. Le même Sergio Ramos qui est actuellement dans le dur physiquement quand le Brésilien est toujours en forme.

Dans une logique de lancer un nouveau cycle en misant sur le duo composé de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain avait fait le choix de ne pas prolonger le contrat de Thiago Silva il y a un peu plus d’un an. De ce fait, le défenseur brésilien est parti librement à l’issue du Final 8 de la Ligue des champions et a rejoint les rangs de Chelsea. Mais un an plus tard, bien que ses deux défenseurs centraux titulaires n’aient pas été mauvais du tout en 2020/2021, le club de la capitale a visiblement admis son erreur en constant le poids de l'absence d’un troisième homme à leurs côtés. C’est pourquoi le PSG a choisi de sauter sur l’opportunité de marché que représentait Sergio Ramos au début de l’été, lui qui est parti librement du Real Madrid au terme de son contrat. Problème, à l’heure du premier bilan, l'échec des pensionnaires du Parc des Princes dans leur choix initial n'en est que davantage retentissant.

Pendant que Thiago Silva s’éclate à Chelsea, Sergio Ramos ronge son frein au PSG