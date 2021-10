Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur Lewandowski et Haaland !

Publié le 31 octobre 2021 à 19h15 par La rédaction

Étincelant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland ne manque pas de courtisans pour son avenir. En plus du PSG, le Bayern Munich suivrait également le dossier du Norvégien de près. Mais pour Karl-Heinz Rummenigge, le recrutement de l'attaquant de 21 ans serait une erreur pour la formation bavaroise.

Comme révélé par le10sport.com le 25 août dernier, le PSG a fixé sa priorité sur Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé. Néanmoins, le club de la capitale ne serait pas le seul sur le dossier du Norvégien. Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, l’attaquant de 21 ans empile les buts. Ses statistiques parlent pour lui : en 69 rencontres toutes compétitions confondues, Erling Haaland a trouvé le chemin des filets à 70 reprises. Les plus grandes formations européennes s’intéresseraient donc à l’ancien du RB Salzbourg comme le Bayern Munich. Néanmoins, pour Karl-Heinz Rummenigge, recruter Erling Haaland serait une erreur pour le leader de la Bundesliga.

« Ce n'est pas possible, je pense que c'est une absurdité »