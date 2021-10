Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cinq possibilités pour remplacer Kylian Mbappé ?

Publié le 31 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration en juin prochain, le PSG se penche déjà sur sa succession. Et cinq profils semblent déjà à l’étude à cet effet…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a absolument pas prévu de prolonger comme il l’avait confié début octobre dans les colonnes de L’Equipe : « On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », assurait Mbappé. Du coup, le PSG prépare déjà sa succession…

Haaland, Lewandowski, Salah…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé dès le mois d’août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont courtisés par le PSG pour remplacer Mbappé à l’été 2022. Mais ces derniers jours, les pistes menant à Mohamed Salah (Liverpool), Victor Osimhen (Naples) et même Karim Adeyemi (Salzbourg) ont aussi été évoquées pour le PSG.