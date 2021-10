Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone était prêt à tout pour Erling Haaland !

Publié le 29 octobre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le PSG cible Erling Haaland dans la perspective de remplacer Kylian Mbappé, le FC Barcelone semblait lui-aussi être prêt à tout pour l’enrôler avant d’être refroidi par Mino Raiola.

Annoncé sur les traces d’Erling Haaland depuis plusieurs mois, le FC Barcelone pourrait d’ores et déjà tirer un trait sur l’attaquant norvégien si l’on en croit les informations dévoilées par AS ce vendredi. En effet, le média espagnol affirme que Mino Raiola a décidé d’écarter l’éventualité de placer son client au sein du club catalan en raison du contexte actuel au sein de celui-ci. Il s’agit donc très clairement d’une bonne nouvelle pour le PSG, intéressé par la perspective de recruter Erling Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a annoncé en août dernier.

Le Barça voulait qu’Erling Haaland soit la tête de gondole de son projet