Mercato - PSG : Le message fort de Juan Bernat après sa prolongation !

Publié le 31 octobre 2021 à 19h45 par T.M.

Malgré la grave blessure de Juan Bernat, le PSG a décidé de prolonger l’Espagnol. Un choix fort qui a fait énormément plaisir au principal intéressé.

En septembre 2020, Juan Bernat s’est gravement blessé au genou et ce n’est qu’il y a quelques jours que l’Espagnol a fait son grand retour avec le PSG. Le retour aura donc été très long pour le latéral gauche, mais malgré les différentes complications rencontrées par Bernat, le club de la capitale a tenu à lui affirmer clairement son soutien. Et c’est ainsi qu’en mars dernier, l’ancien joueur du Bayern Munich a signé un nouveau contrat avec le PSG, étant désormais lié jusqu’en 2025.

« Je suis très, très, très reconnaissant au club pour cette confiance »