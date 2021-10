Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour la succession de Mbappé !

Publié le 30 octobre 2021 à 0h15 par A.D.

Etincelant sous les couleurs de la Fiorentina, Dusan Vlahovic aurait tapé dans l'oeil de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Mais comme l'a laissé entendre Maurizio Arrivabene, la Juventus est également à l'affût sur ce dossier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà choisi le digne héritier de Kylian Mbappé. Selon nos informations du 25 aout, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont à la tête de la liste parisienne en cas de départ de son numéro 7 en 2022. Par ailleurs, le PSG aurait identifié d'autres pistes pour l'après-Mbappé, et notamment Dusan Vlahovic. Mais sur ce dossier, Leonardo devra se méfier de la Juventus.

«Ce n'est pas toujours facile, mais nous avons l'intention de le faire»