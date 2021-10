Foot - Mercato

Mercato : L'énorme coup de gueule d'Evra sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 octobre 2021 à 19h10 par La rédaction

L'été dernier, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour rejoindre Manchester United. Et pour Patrice Evra, le club turinois a clairement manqué de respect au Portugais avant son départ.

Après trois saisons où il n’a pas réussi à emmener la Juventus sur le toit de l’Europe, Cristiano Ronaldo a décidé de revenir en Premier League. Le Portugais a fait son retour à Manchester United l'été dernier, là où il a gagné son premier Ballon d’Or. Le pensionnaire de Serie A a accepté de s’en séparer pour 15M€. Néanmoins, son départ ne s’est pas fait dans le plus grand des calmes. Et son transfert n’a pas manqué d’alerter un ancien joueur de Manchester United et de la Juventus.

« Il a compris qu'il devenait désormais à Turin le bouc émissaire des résultats décevants de la Juve »