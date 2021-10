Foot - Manchester United

Manchester United : Le mea culpa de Cristiano Ronaldo après l’humiliation contre Liverpool !

Publié le 25 octobre 2021 à 14h20 par La rédaction mis à jour le 25 octobre 2021 à 14h21

Manchester United s'est lourdement incliné contre Liverpool ce dimanche (5-0). Après la rencontre, Cristiano Ronaldo a tenu à s'excuser auprès des supporters pour la prestation des Red Devils.