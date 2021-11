Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale de Leonardo avec Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 1 novembre 2021 à 11h30 par T.M.

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas porté le maillot du PSG à cause de ses pépins physiques, le pire pourrait être à prévoir concernant l’avenir de l’Espagnol. Pourrait-on alors assister au départ de Ramos d’ici peu ?

Cet été, Leonardo a profité des bonnes affaires sur le marché des transferts pour renforcer le PSG. Et l’une d’entres elles se trouvaient au Real Madrid. En effet, Sergio Ramos n’avait pas réussi à se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation de contrat. L’Espagnol s’est alors retrouvé libre et s’il a été annoncé un peu partout en Europe, le défenseur central a posé ses valises au PSG. Un renfort de choix pour le club de la capitale, notamment dans l’optique d’enfin remporter la Ligue des Champions. Problème, pour le moment, Sergio Ramos n’a toujours pas joué avec son nouveau club. Enchainant les pépins physiques, l’ancien du Real Madrid s’entraine actuellement à l’écart, attendant de revenir au top de sa forme pour réintégrer le groupe de Mauricio Pochettino et enfin retrouver les joies des terrains. Mais en aura-t-il vraiment l’occasion ? Ce lundi, Le Parisien souffle un incroyable scénario. Au sein du PSG, on commencerait de plus en plus à s’agacer de la situation autour de Sergio Ramos, au point qu’aujourd’hui, une résiliation de contrat ne soit plus utopique…

Le PSG pas inquiet ?