Mercato - PSG : Vers une décision fracassante du PSG pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 1 novembre 2021 à 8h45 par Th.B.

Depuis le début de l’année civile, Sergio Ramos n’a été aligné dans un onze de départ qu’à cinq reprises au Real Madrid. Le PSG aurait bien pris cela en considération lors de la signature de l’Espagnol et aurait mis sur pied un plan de secours via lequel une résiliation du contrat du défenseur serait possible. Explications.

Après 16 saisons disputées au Real Madrid et une saison dernière tronquée par les blessures, Sergio Ramos (35 ans) n’a entendu les chants des supporters du PSG qu’à une seule reprise en août dernier lors de sa présentation au Parc des princes. Depuis, contrairement aux cinq autres recrues estivales du Paris Saint-Germain, Ramos n’a jamais foulé la pelouse du stade parisien avec la tunique du PSG. Et selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, le staff médical du PSG ayant effectué la visite médicale de Sergio Ramos auraient douté des capacités de Sergio Ramos de retrouver son meilleur niveau en raison de sa condition physique diminuée depuis sa blessure contractée au Real Madrid. Touché au mollet, Sergio Ramos peine à revenir et cela pousserait le PSG à prendre en considération un projet drastique.

Une rupture de contrat pour Sergio Ramos ?