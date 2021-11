Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Lionel Messi sur son arrivée au PSG !

Publié le 1 novembre 2021 à 13h15 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a donc posé ses valises au PSG; Un nouveau challenge pour l’Argentin, sur lequel il s’est confié ce lundi.

Il aura donc fallu attendre les 34 ans de Lionel Messi pour le voir sous un autre maillot que celui du FC Barcelone. Et encore, cela n’était pas prévu. En effet, l’Argentin avait prévu de prolonger avec le club catalan, ce qui n’a finalement pas été possible. Libre, le sextuple Ballon d’Or s’est alors envolé pour le PSG, où il entame ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière. Après avoir tout connu à Barcelone, Messi doit donc repartir de zéro et ce lundi, à l’occasion d’un entretien accordé à Sport , La Pulga s’est confiée sur cette arrivée à Paris.

« Petit à petit j’entre dans la dynamique du club »