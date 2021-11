Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les regrets de Zinedine Zidane avec l’OM !

Publié le 1 novembre 2021 à 13h10 par T.M.

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais eu la chance de porter le maillot de l’OM. Et le désormais entraîneur aurait aimé que cela se passe différemment.

Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid… Zinedine Zidane a eu une incroyable carrière et à travers ces années, il a réussi à remporter les trophées les plus prestigieux, à fois collectivement que personnellement. La carrière de Zidane en a ainsi fait rêver plus d’un, mais certains auraient bien aimé que cela se passe différemment. Et à Marseille, on aurait bien aimé voir Zizou, originaire de la Castellane, porter le maillot de l’OM.

« Ça aurait été quelque chose de fort »