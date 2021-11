Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec cette piste à 60M€ !

Publié le 1 novembre 2021 à 22h45 par T.M.

Pour étoffer l’entrejeu du PSG, Leonardo penserait notamment à Joao Palhinha. Et le club de la capitale aurait des raisons d’y croire pour le joueur du Sporting Portugal.

Bien que le marché des transferts ne soit pas ouvert actuellement, les rumeurs sont déjà nombreuses du côté du PSG. Et ce lundi, la presse portugaise a soufflé un nouveau nom qui serait dans les petits papiers de Leonardo. Ainsi, alors que le club de la capitale voudrait se séparer de Danilo Pereira au milieu de terrain, c’est son compatriote, Joao Palhinha, actuellement au Sporting Portugal, qui pourrait venir le remplacer. Le Portugais est actuellement sous contrat jusqu’en 2025 et dispose d’une clause libératoire à 60M€.

Les relations sont bonnes !