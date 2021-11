Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour l'avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 1 novembre 2021 à 18h45 par D.M.

A en croire la presse anglaise, Mauricio Pochettino ne fermerait pas la porte à un retour à Tottenham. Mais Fabio Paratici ne serait pas un grand fan du technicien argentin.

Mauricio Pochettino est solidement accroché à son poste d’entraineur. Pourtant, ces derniers jours, un retour en Premier League a été évoqué par plusieurs médias. Son nom est notamment revenu du côté de Manchester United, mais aussi de Tottenham. Les Spurs devraient changer d’entraîneur dans les prochaines heures et le profil de Pochettino a été évoqué par la presse anglaise. Journaliste pour The Evening Standard , Dan Kilpatrick a a d’ailleurs indiqué que l’entraîneur du PSG ne fermerait pas la porte à un retour à Tottenham dans les prochains mois : « Pochettino ? ce n'est un secret pour personne qu'il était heureux chez les Spurs et qu'il n'excluait pas un retour à l’avenir ».

Le retour de Pochettino à Tottenham ? Peu probable